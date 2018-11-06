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Здание Парламента в Брюсселе

Спецпредставитель Мирзиёева обсудит в Брюсселе ситуацию в Афганистане

© Sputnik / Ирина Калашникова
Политика
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Исматулла Иргашев примет участие в конференции "Совместное видение для Афганистана", которая состоится в Европарламенте.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев в четверг примет участие в конференции по афганской проблематике в Брюсселе. Об этом сообщает узбекистанский МИД.

"Делегация Республики Узбекистан во главе со специальным представителем президента по Афганистану Исматуллой Иргашевым 8 ноября примет участие в международной конференции в Брюсселе", - говорится в сообщении на сайте министерства.

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По данным МИД, конференция "Совместное видение для Афганистана" состоится в Европарламенте.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан", которое, согласно последним данным, контролирует около 50% общей территории страны. Параллельно с этим влияние в Афганистане усиливает запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство". По всей территории страны проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

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Официальный Ташкент всегда выступал исключительно за мирное урегулирование ситуации, не раз инициируя встречи на высшем уровне, посвященные этой теме. Последняя международная масштабная конференция по Афганистану состоялась весной текущего года в Ташкенте. В ней приняли участие представители всех центральноазиатских стран, руководство Афганистана, Пакистана и Индии, а также делегаты от международных организаций, включая СНГ, ОБСЕ и ШОС. 




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    "Тюремный джихад"

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