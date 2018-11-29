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Здание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан в Ташкенте

Узбекистан вступил в "парламентскую семью" СНГ

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
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Председатель совета Межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ Валентина Матвиенко и председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматилла Юлдашев подписали соответствующее соглашение.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана решили присоединиться к Конвенции Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств, заявила спикер Совета Федерации, председатель совета МПА СНГ Валентина Матвиенко. Об этом сообщает РИА Новости.

"С радостью поддерживаем вступление Республики Узбекистан в нашу общую парламентскую семью, в нашу ассамблею... Наша парламентская семья СНГ теперь полная", — отметила Матвиенко.

После подписания соглашения в помещение, где проходит заседание Совета МПА СНГ, внесли государственный флаг республики. По словам председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматиллы Юлдашева, подписание конвенции является "очень значимым событием" и дает стране новые возможности для международного сотрудничества.

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Межпарламентская Ассамблея стран-участниц МПА СНГ была создана 27 марта 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным главами парламентов-учредителей.

Ранее сообщалось, что Валентина Матвиенко приняла приглашение Нигматиллы Юлдашева и собирается посетить Ташкент с официальным визитом в следующем году.

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Теги:
Узбекистан, Россия, СНГ



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