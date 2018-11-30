Президент страны Петр Порошенко объяснил этот шаг тем, что Киев намерен помешать Москве "формировать на Украине отряды частных армий". Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что Киев не дождется от РФ зеркального ответа.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Украина ограничила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщается на странице президента страны Петра Порошенко в Twitter. Киев хочет помешать Москве "формировать на Украине отряды частных армий", чтобы не дать гражданам России "совершить на Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году".

Україна ввела обмеження щодо в'їзду громадян РФ чоловічої статі віком від 16 до 60, щоб РФ не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних Сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році. pic.twitter.com/upJyp1JLrO — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 ноября 2018 г.

Соответствующее предложение ранее высказала Государственная пограничная служба Украины. Запрет предлагалось ввести на время военного положения.

Кроме того, с 29 ноября границу Украины с Крымом можно пересечь только по украинским документам.

Как сообщает РИА Новости, сенатор Франц Клинцевич заявил, что Россия не будет вводить в качестве ответной меры ограничения на въезд в РФ мужчинам из Украины в возрасте от 16 до 60 лет.

"Киев откровенно идет на разрыв всех связей с Россией, провоцируя нас этими своими шагами на зеркальный ответ, что станет сильнейшим ударом по миллионам украинцев, работающих в России. Такого ответа от нашей страны Киев не дождется", — цитирует сенатора его пресс-служба.

Клинцевич отметил, что в России принципиально разделяют украинскую власть и украинский народ, который не должен "страдать от безумных действий этой власти".

Напомним, вчера на Украине вступил в силу закон о введении военного положения на 30 дней. Особый правовой режим действует в десяти областях, включая Луганскую и Донецкую.

Военное положение ввели после инцидента с нарушением тремя украинскими кораблями государственной границы России.

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