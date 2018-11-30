ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Украина ограничила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщается на странице президента страны Петра Порошенко в Twitter. Киев хочет помешать Москве "формировать на Украине отряды частных армий", чтобы не дать гражданам России "совершить на Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году".
Україна ввела обмеження щодо в'їзду громадян РФ чоловічої статі віком від 16 до 60, щоб РФ не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних Сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році. pic.twitter.com/upJyp1JLrO— Петро Порошенко (@poroshenko) 30 ноября 2018 г.
Соответствующее предложение ранее высказала Государственная пограничная служба Украины. Запрет предлагалось ввести на время военного положения.
Кроме того, с 29 ноября границу Украины с Крымом можно пересечь только по украинским документам.
Как сообщает РИА Новости, сенатор Франц Клинцевич заявил, что Россия не будет вводить в качестве ответной меры ограничения на въезд в РФ мужчинам из Украины в возрасте от 16 до 60 лет.
"Киев откровенно идет на разрыв всех связей с Россией, провоцируя нас этими своими шагами на зеркальный ответ, что станет сильнейшим ударом по миллионам украинцев, работающих в России. Такого ответа от нашей страны Киев не дождется", — цитирует сенатора его пресс-служба.
Клинцевич отметил, что в России принципиально разделяют украинскую власть и украинский народ, который не должен "страдать от безумных действий этой власти".
Напомним, вчера на Украине вступил в силу закон о введении военного положения на 30 дней. Особый правовой режим действует в десяти областях, включая Луганскую и Донецкую.
Военное положение ввели после инцидента с нарушением тремя украинскими кораблями государственной границы России.
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