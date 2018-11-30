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Шавкат Мирзиёев посетил инновационную школу Нихол

Мирзиёев призвал учителей беречь психику школьников

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (41)
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Инновационной школе в Хорезмской области президент Узбекистана поручил предоставить автобус, а учащимся - подарить планшеты.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 ноября ознакомился с деятельностью инновационной школы "Нихол" в Ургенче, сообщает пресс-служба.

Школа, начавшая работу в сентябре этого года, специализируется на углубленном обучении начальных классов ментальной арифметике, английскому и русскому языкам. В ней имеются 19 предметных кабинетов, библиотека, столовая, спортзал, учительская комната и кабинет медсестры, актовый зал.

Шавкат Мирзиёев посетил инновационную школу Нихол
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев посетил инновационную школу "Нихол"

Инновационная школа рассчитана на 250 учащихся, но планируется построить еще один учебный корпус на 500 мест, чтобы по инновационным программам могли учиться и старшеклассники.

Президент отметил, что учителя должны не ограничиваться лишь предоставлением общих знаний, но и расширять кругозор детей, учить их логически мыслить, бережно относясь при этом к их психике.

Шавкат Мирзиёев посетил инновационную школу Нихол
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев посетил инновационную школу "Нихол"

Мирзиёев поручил предоставить школе автобус и подарить учащимся планшеты.

Ранее глава государства заявил об идее организовать в каждом регионе президентские школы. Первое такое учебное заведение появится в Нукусе. По словам министра народного образования Шерзода Шерматова, президентскими школами будут руководить иностранные специалисты, занимающиеся преподаванием на основе концепции STEAM — Science (наука), Technology (технологии), Engineering (инженерия), Art (искусство) и Mathematics (математика).

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (41)



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