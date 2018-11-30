Мирзиёев призвал учителей беречь психику школьников

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 ноября ознакомился с деятельностью инновационной школы "Нихол" в Ургенче, сообщает пресс-служба.
Школа, начавшая работу в сентябре этого года, специализируется на углубленном обучении начальных классов ментальной арифметике, английскому и русскому языкам. В ней имеются 19 предметных кабинетов, библиотека, столовая, спортзал, учительская комната и кабинет медсестры, актовый зал.
Инновационная школа рассчитана на 250 учащихся, но планируется построить еще один учебный корпус на 500 мест, чтобы по инновационным программам могли учиться и старшеклассники.
Президент отметил, что учителя должны не ограничиваться лишь предоставлением общих знаний, но и расширять кругозор детей, учить их логически мыслить, бережно относясь при этом к их психике.
Мирзиёев поручил предоставить школе автобус и подарить учащимся планшеты.
Ранее глава государства заявил об идее организовать в каждом регионе президентские школы. Первое такое учебное заведение появится в Нукусе. По словам министра народного образования Шерзода Шерматова, президентскими школами будут руководить иностранные специалисты, занимающиеся преподаванием на основе концепции STEAM — Science (наука), Technology (технологии), Engineering (инженерия), Art (искусство) и Mathematics (математика).