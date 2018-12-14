Главы МИД Центральной Азии и Японии соберутся в Душанбе

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Министры иностранных дел Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, Казахстана, Киргизии и Японии 15-16 декабря соберутся в Душанбе на седьмое совещание глав внешнеполитических ведомств диалога "Центральная Азия плюс Япония". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Таджикистана Вафо Ниятбекова.
Он также отметил, что министры уделят внимание вопросам изменения климата и предотвращения стихийных бедствий. По итогам заседания планируется принять совместное заявление.
Диалог "Центральная Азия плюс Япония" — формат, предложенный Японией в 2004 году. Страны получили возможность обсуждать общие для региона вопросы политического, экономического характера и проблемы безопасности.
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