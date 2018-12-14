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Главы МИД Центральной Азии и Японии соберутся в Душанбе

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Стороны обсудят обеспечение стабильности и безопасности в регионе и мире.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Министры иностранных дел Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, Казахстана, Киргизии и Японии 15-16 декабря соберутся в Душанбе на седьмое совещание глав внешнеполитических ведомств диалога "Центральная Азия плюс Япония". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Таджикистана Вафо Ниятбекова.

Российский и японский флаги
© Sputnik / Vitaliy Ankov
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"В ходе министерской встречи диалога "Центральная Азия плюс Япония" планируется обсудить вопросы обеспечения стабильности и безопасности в регионе и мире, урегулирование ситуации в Афганистане, взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сфере", — сказал Ниятбеков.

Он также отметил, что министры уделят внимание вопросам изменения климата и предотвращения стихийных бедствий. По итогам заседания планируется принять совместное заявление.

Диалог "Центральная Азия плюс Япония" — формат, предложенный Японией в 2004 году. Страны получили возможность обсуждать общие для региона вопросы политического, экономического характера и проблемы безопасности.

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