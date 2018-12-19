Представитель Совбеза назвал главные угрозы на южных рубежах России

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Запрещенная террористическая группировка "Исламское государство" остается наибольшей угрозой безопасности на южных рубежах России, заявил помощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов в интервью РИА Новости.

"Наиболее серьезную угрозу безопасности южных рубежей России сейчас представляет деятельность ИГИЛ ("Исламское государство", запрещена в России и ряде стран). В ее рядах находится немало граждан Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана, а также уроженцев Китая и России", - сказал Венедиктов.

Он также добавил, что все более сложный характер приобретает ситуация в Афганистане, где власти не контролируют половину территории страны. По словам Венедиктова, Сегодня в Афганистане, в том числе вдоль границ СНГ, действуют более 20 террористических организаций.

Напомним, Ташкентская конференция по мирному урегулированию ситуации в Афганистане прошла в марте этого года.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров предложил площадку Московского формата для диалога между официальными Кабулом и радикальной группировкой "Талибан".