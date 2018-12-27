МИД Узбекистана подвел итоги работы в 2018 году

Многие диппредставительства смогли продемонстрировать положительные показатели по всем направлениям, которые предложил развивать президент. В частности, удалось значительно увеличить туристический поток в страну.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Первый заместитель министра иностранных дел Илхом Неъматов провел видеоселекторное совещание, на котором были подведены итоги деятельности ведомства и зарубежных диппредставительств по выполнению установок президента и намечены приоритетные направления работы в следующем году. Главные задачи диппредставительств заключаются в привлечении в экономику республики иностранных инвестиций, продвижении и расширении географии экспорта, а также увеличении в страну турпотока.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, многие представительства, несмотря на некоторые имеющиеся недостатки, смогли достичь положительных результатов по всем указанным направлениям.

Так, за десять месяцев 2018 года экспорт туристских услуг вырос до 875,6 миллиона долларов. Всего за 11 месяцев текущего года Узбекистан посетили 4,9 миллиона иностранных граждан, что на 94% больше по сравнению с показателями за тот же период прошлого года.

"В 2018 году в целях наращивания туристического потока был введен безвизовый режим для граждан девяти стран, в том числе Израиля, Малайзии, Индонезии, Сингапура, Турции, Республики Корея, Японии, Таджикистана и Франции", — напомнили в пресс-службе.

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Таким образом, на сегодняшний день общее количество стран, граждане которых могут посетить республику без получения въездной визы, составляет 18.