Какие темы обсудят на первой министерской встрече в Самарканде

В центре внимания окажется, в частности, вопрос развития торговли между странами.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Участники первой встречи министров иностранных дел "Индия – Центральная Азия" с участием Афганистана поднимут тему привлечения инвестиций в ключевые отрасли промышленности, энергетики, информационных технологий, медицины сельского хозяйства и фармацевтики. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана.

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Кроме того, ожидается, что на встрече обсудят развитие взаимной торговли, транспорта и логистики, а также взаимодействие в сферах науки, культуры и образования.

В мероприятии примут участие главы внешнеполитических ведомств Абдулазиз Камилов (Узбекистан), Сушма Сварадж (Индия), Чингиз Айдарбеков (Кыргызстан), Сироджиддин Мухриддин (Таджикистан), Рашид Мередов (Туркменистан), первый заместитель министра Казахстана Мухтар Тлеуберди. К ним присоединится глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани.

По итогам встречи будет принято совместное заявление.