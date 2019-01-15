Дилшод Кенжаев рассказал, кто будет учить узбекистанцев русскому языку

ТАШКЕНТ, 15 янв – Sputnik, Дилшода Рахматова. Как Министерство народного образования намерено решить проблему нехватки квалифицированных учителей русского языка, а также совершенствовать процесс обучения с учетом современных требований, в интервью Sputnik Узбекистан рассказал заместитель МНО республики Дилшод Кенжаев.
В Узбекистане продолжаются реформы в системе образования. Главные направления модернизации — издание новых учебников, совершенствование структуры и повышение квалификации педагогов по всем предметам.
В министерстве признают существующие недостатки и работают над устранением оставшихся пробелов в этой сфере, при этом не забывая о мотивации учителей и об укреплении материально-технической базы учебных заведений.
В интервью Sputnik Узбекистан заместитель министра народного образования Дилшод Кенжаев рассказал о ключевых изменениях, запланированных в текущем году.
Новое время — новые книги
База любого образовательного процесса — качественные, актуальные и востребованные учебники. Исходя из современных требований к квалификации специалистов, министерством ведется работа по разработке и изданию новых пособий. С сентября 2019 года 39 миллионов учебников будут переданы школам.
"Издать учебник – это длительный процесс, в котором участвует не только автор, но и опытный методист, хорошо разбирающийся в педагогике и психологии. Главный критерий при разработке учебной литературы – актуальность и востребованность преподаваемых знаний для применения их в будущей профессии", — пояснил чиновник.
Он добавил, что к разработке учебных пособий по информатике и иностранным языкам будут привлечены зарубежные специалисты, а учебники по родному языку и литературе издадут, исходя из опыта отечественных ученых.
Кому учить и как учить
Совершенство кадровой политики – еще одно направление работы министерства в наступившем году. Региональные центры по переподготовке и повышению квалификации работников народного образования в прошлом году были переданы в подчинение МНО для более эффективной работы с педагогами и повышения их профессионализма.
Кенжаев не отрицает, что в школах встречаются учителя, которые не знают на должном уровне свой предмет. Он добавил, что в скором времени таких горе-наставников в системе образования не останется.
"Постепенно мы избавимся от неквалифицированных специалистов, выявляя недостатки на курсах переподготовки учителей. Второй год в республике функционирует Государственная инспекция по надзору за качеством образования. Теперь данная организация будет проводить аттестацию и аккредитацию преподавательского состава", — отметил замминистра.
В то же время Минобразования стимулирует опытных педагогов, ранее ушедших в другие сферы или на пенсию, возвращаться в профессию. Так, зарплаты учителей выросли почти на 50%, что порождает здоровую конкуренцию в системе образования.
"Несоответствующие современным требования сотрудники будут вынуждены сами уйти", — пояснил Кенжаев.
Комментируя соотношение в системе образования числа женщин и мужчин, чиновник подчеркнул, что вопрос пола в данном случае никакой роли не играет, поэтому специальной цели достичь гендерного баланса нет.
"За последние полгода в сферу образования вернулись почти 13 тысяч учителей-мужчин. При этом по статистике 93% директоров школ Ташкента именно женщины, а в целом по республике этот показатель составляет 70%", — отметил он.
Учить по-русски: как Узбекистан решит эту проблему
О недостаточном уровне преподавания русского языка в республике неоднократно заявлялось на самом высоком уровне. Российская сторона прорабатывала возможность отправки в республику специалистов из РФ, но Узбекистан решил пойти по иному пути.
По словам Дилшода Кенжаева, МНО республики налаживает сотрудничество с Министерством образования России и в целом с российскими учеными. В частности, министерство вместе с организациями "Росзарубежцентр" и "Гуманитарное сотрудничество России" объявили конкурс среди преподавателей русского языка в Узбекистане.
"Согласно его условиям, наши педагоги должны снять на видео свой урок и отправить жюри. По итогам конкурса выберут 30 учителей, с которыми российские специалисты проведут тренинги в Ташкенте во время весенних каникул. Кроме того, десять преподавателей из республики отправятся летом в Москву для повышения своей квалификации", — рассказал Кенжаев.
Зачем Узбекистану частные школы
Частные школы в республике стали открываться сравнительно недавно и в 2019 году их количество планируется увеличить как минимум вдвое.
"Для повышения качества образования нужна конкуренция, поэтому мы способствуем открытию частных учебных заведений или школ на основе государственно-частного партнерства. В этой сфере мы планируем активно привлекать инвесторов. Чем больше будет частных школ, тем дешевле станет обучение в них. Кроме того, это будет стимулировать государственные учебные заведения к повышению уровня образования", - отметил Кенжаев.
Если в конце 2018 года в Узбекистане было зарегистрировано 84 частные школы, то в 2019 году планируется довести их число до 150.