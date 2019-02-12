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Проект АЭС

Ташкент в рамках строительства АЭС примкнет к конвенциям по ядерной безопасности

Пресс-служба Агентства "Узатом"
Политика
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Речь идет о конвенциях - о гражданской ответственности за ядерный ущерб, о ядерной безопасности, о помощи в случае ядерной аварии, об оперативном оповещении ядерной аварии.

ТАШКЕНТ, 12 фев – Sputnik. Узбекистан намерен в 2019-2020 годах присоединиться к четырем международным конвенциям в области ядерной безопасности в рамках строительства первой атомной электростанции (АЭС) в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя агентства по развитию атомной энергии Узбекистана ("Узатом").

Логотип корпорации Узатом
Пресс-служба корпорации "Узатом"
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В начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики. "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Соглашение вступило в силу в конце октября.

"В рамках концепции развития атомной энергетики в Узбекистане в 2019-2020 годах предусмотрено присоединение или имплементация положений четырех международных конвенций в области ядерной безопасности", - сказал представитель агентства.

По данным "Узатома", речь идет о конвенциях - о гражданской ответственности за ядерный ущерб, о ядерной безопасности, о помощи в случае ядерной аварии, об оперативном оповещении ядерной аварии.

Занятия на полноразмерном тренажере блочного пульта управления АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Узбекская сторона также намерена в этом году организовать диалог с соседними странами, чьи интересы может затрагивать ядерная энергетическая программа республики", - уточнил представитель "Узатома".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 8 февраля утвердил концепцию развития атомной энергетики в стране на 2019-2029 годы. Ее основной целью к 2030 году является сооружение и начало безопасной эксплуатации АЭС общей мощностью 2,4 ГВт. Строительство станции планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.

Теги:
АЭС, Атомная энергетика, ядерная безопасность, ядерное оружие, Узбекистан



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