11:10 19 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.25
  • EUR9477.31
  • USD8392.20
Поиск
Президенты Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана

Лидеры стран Центральной Азии соберутся в Ташкенте в апреле

Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
Политика
Получить короткую ссылку
10 0 0

Первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла в марте 2018 года в Астане.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Очередная консультативная встреча глав центральноазиатских государств пройдет в апреле в Ташкенте, сообщил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Здание МИД Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Глава Организации американских государств впервые приедет в Ташкент

"В апреле состоится вторая такая встреча в Ташкенте", - цитирует РИА Новости заявление Камилова на открытии международной конференции "Взаимосвязанность в Центральной Азии: вызовы и новые возможности".

Организаторами конференции выступают МИД Узбекистана и Региональный центр ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии.

Камилов отметил, что "процесс сближения стран Центральной Азии не направлен против чьих-то интересов". По его мнению, инвестирование в региональное сотрудничество содействует становлению Центральной Азии в качестве стабильного и процветающего региона, "а значит, надежного и предсказуемого партнера".

Зонт с логотипом ВТО
CC BY-SA 2.0 / World Trade Organization / DSC_5884
Замглавы ВТО посетит Узбекистан – почему визит Вулфа важен для республики

По данным оргкомитета конференции, участие в ней подтвердили около 130 зарубежных экспертов из 36 стран, девяти международных и региональных организаций. В их числе спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан, заместитель генедиректора Всемирной торговой организации Алан Вулф, глава администрации Организации американских государств (ОАГ) Гонсало Конкэ, впервые прибывший в Узбекистан.

В ходе конференции эксперты обменяются мнениями по вопросам региональной безопасности в Центральной Азии, сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, водно-экологической, энергетической, туристической и гуманитарной областях.

Теги:
МИД Узбекистана, Центральная Азия, Ташкент, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Дина Аверина (Россия) выполняет упражнение с лентой в финале индивидуальной программы по художественной гимнастике на этапе Гран-при Москвы.
Красота, грация и кураж: лучшие кадры Гран-при по художественной гимнастике
Тачку на прокачку: как парень решил сделать самый крутой трактор - видео
Тачку на прокачку: как парень решил сделать самый крутой трактор - видео
Животные на дороге, или Как избежать опасной встречи

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054