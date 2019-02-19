Лидеры стран Центральной Азии соберутся в Ташкенте в апреле

Первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла в марте 2018 года в Астане.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Очередная консультативная встреча глав центральноазиатских государств пройдет в апреле в Ташкенте, сообщил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Глава Организации американских государств впервые приедет в Ташкент

"В апреле состоится вторая такая встреча в Ташкенте", - цитирует РИА Новости заявление Камилова на открытии международной конференции "Взаимосвязанность в Центральной Азии: вызовы и новые возможности".

Организаторами конференции выступают МИД Узбекистана и Региональный центр ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии.

Камилов отметил, что "процесс сближения стран Центральной Азии не направлен против чьих-то интересов". По его мнению, инвестирование в региональное сотрудничество содействует становлению Центральной Азии в качестве стабильного и процветающего региона, "а значит, надежного и предсказуемого партнера".

По данным оргкомитета конференции, участие в ней подтвердили около 130 зарубежных экспертов из 36 стран, девяти международных и региональных организаций. В их числе спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан, заместитель генедиректора Всемирной торговой организации Алан Вулф, глава администрации Организации американских государств (ОАГ) Гонсало Конкэ, впервые прибывший в Узбекистан.

В ходе конференции эксперты обменяются мнениями по вопросам региональной безопасности в Центральной Азии, сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, водно-экологической, энергетической, туристической и гуманитарной областях.