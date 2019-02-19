Отборные помидоры для президента: что Мирзиёев увидел в теплицах

В теплице, которую посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, высокоурожайные сорта помидоров и огурцов из Голландии выращивают на основе гидропоники.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осмотрел гидропонную теплицу предприятия Gran ruta de la seda в Хавастском районе Сырдарьинской области, сообщает пресс-служба.

Почва в районе засоленная и малопригодная для эффективного выращивания сельхозкультур. Поэтому там появились теплицы на основе гидропоники, которые помогают сэкономить воду и обеспечить высокую урожайность. По мнению специалистов, если при традиционном методе с одного куста можно собрать 3 килограмма помидоров, то на основе гидропоники можно получить 12 килограммов. Созревание ускоряется на 25-30 дней.

В теплице, которую посетил президент, посажены высокоурожайные сорта помидоров и огурцов из Голландии. Все процессы в ней автоматизированы. В теплице установлено современное оборудование из Южной Кореи. Температура, подача растениям воды и питательных веществ регулируются автоматически. Вода, обогащенная минералами, подается капельным методом прямо в корневую систему растений.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев осмотрел гидропонную теплицу предприятия “Gran ruta de la seda” в Хавастском районе

Поначалу площадь теплицы составляла 1 гектар, в 2017 году было создано 18 рабочих мест и выращено продукции на 1,5 миллиарда сумов. В 2018 году площадь теплиц увеличилась на 9 гектаров, число рабочих мест достигло 120.

За год в теплице выращивают 1,5 тысячи тонн помидоров. Планируется экспортировать продукцию на 2 миллиона долларов.

В третьем квартале этого года предприятие намерено ввести в строй теплицы на еще 10 гектарах. В результате будет создано 100 новых рабочих мест, мощность производства увеличится на 1,5 тысячи тонн.

Президент поручил расширить сеть подобных теплиц и локализовать производство необходимых материалов.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев начал поездку по Сырдарьинской области