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Шавкат Мирзиёев осмотрел гидропонную теплицу предприятия “Gran ruta de la seda” в Хавастском районе

Отборные помидоры для президента: что Мирзиёев увидел в теплицах

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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В теплице, которую посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, высокоурожайные сорта помидоров и огурцов из Голландии выращивают на основе гидропоники.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осмотрел гидропонную теплицу предприятия Gran ruta de la seda в Хавастском районе Сырдарьинской области, сообщает пресс-служба.

Почва в районе засоленная и малопригодная для эффективного выращивания сельхозкультур. Поэтому там появились теплицы на основе гидропоники, которые помогают сэкономить воду и обеспечить высокую урожайность. По мнению специалистов, если при традиционном методе с одного куста можно собрать 3 килограмма помидоров, то на основе гидропоники можно получить 12 килограммов. Созревание ускоряется на 25-30 дней.

В теплице, которую посетил президент, посажены высокоурожайные сорта помидоров и огурцов из Голландии. Все процессы в ней автоматизированы. В теплице установлено современное оборудование из Южной Кореи. Температура, подача растениям воды и питательных веществ регулируются автоматически. Вода, обогащенная минералами, подается капельным методом прямо в корневую систему растений.

Шавкат Мирзиёев осмотрел гидропонную теплицу предприятия “Gran ruta de la seda” в Хавастском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев осмотрел гидропонную теплицу предприятия “Gran ruta de la seda” в Хавастском районе

Поначалу площадь теплицы составляла 1 гектар, в 2017 году было создано 18 рабочих мест и выращено продукции на 1,5 миллиарда сумов. В 2018 году площадь теплиц увеличилась на 9 гектаров, число рабочих мест достигло 120.

За год в теплице выращивают 1,5 тысячи тонн помидоров. Планируется экспортировать продукцию на 2 миллиона долларов.

В третьем квартале этого года предприятие намерено ввести в строй теплицы на еще 10 гектарах. В результате будет создано 100 новых рабочих мест, мощность производства увеличится на 1,5 тысячи тонн.

Президент поручил расширить сеть подобных теплиц и локализовать производство необходимых материалов.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 19 февраля прибыл в Сырдарьинский район Сырдарьинской области
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев начал поездку по Сырдарьинской области
Напомним, во время поездки в Сырдарьинскую область Шавкат Мирзиёев также ознакомился с работой ООО "Сирдарё универсал ойна", которое обеспечивает стеклянной тарой фармацевтические предприятия по всей республике. Ему представили проекты по производству фармацевтической, текстильной, электротехнической продукции и строительных материалов за счет инвестиций, а также проекты модернизации Фархадской ГЭС, строительства малой ГЭС у Сардобинского водохранилища, многопрофильного логистического центра, организованного ООО "Сирдарё голден фрутс".




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