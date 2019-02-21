Захарова сочла "нервной" реакцию НАТО на послание Путина

Вчера президент России Владимир Путин обратился с традиционным ежегодным посланием к парламентариям. Он, в частности, заявил, что США и НАТО нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией прокомментировала в Facebook реакцию НАТО на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Российский лидер сообщил, что в случае размещения американского ядерного оружия в Европе Россия даст адекватный ответ. Заместитель официального представителя НАТО Пирс Казалет назвал неприемлемыми "заявления российской стороны с угрозами взять на прицел союзников", а также добавил, что Североатлантический альянс не хочет новой гонки вооружений, пишет РИА Новости.

"Зачем сразу так нервничать. Ровно год назад западные партнеры наперебой заявляли, что "российских мультиков" с новейшими видами вооружений опасаться не надо, что все это блеф Кремля. А теперь вдруг "поняли", что "в объективе", и даже начали "догадываться", к чему он прикреплен? — написала Захарова. — Неужели думали, мы селфи с ними делать будем после расширения НАТО, выхода США из ПРО, увеличения американского контингента в Европе и бесконечного вмешательства коллективного Запада во внутренние дела суверенных государств".

Официальный представитель МИД напомнила, что президент Путин говорил исключительно об ответной мере в случае "агрессивных действий партнеров".

Путин высказался о "подхрюкивающих" сателлитах США в вопросе выхода из ДРСМД >>>