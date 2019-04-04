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Москва, здание МИД

Стало известно, что обсудят в Москве министры иностранных дел стран СНГ

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Политика
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Повестка заседания Совета министров иностранных дел СНГ содержит 10 пунктов – МИД РФ

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. В повестку дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится в Москве пятого апреля, включены десять вопросов, сообщает МИД РФ.

Вопросы охватывают широкий спектр направлений взаимодействия в рамках СНГ. Министры обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, обсудят перспективы углубления многопланового сотрудничества в рамках содружества.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
© Sputnik / Евгений Биятов
Камилов примет участие в заседании СМИД в Москве
Так, ожидается, что главы внешнеполитических ведомств также примут обращение министров иностранных дел государств-участников СНГ о необходимости сохранения и надлежащего ухода за воинскими захоронениями и воинскими памятниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и согласуют проект заявления глав государств-участников СНГ в связи с 80-летием начала Второй мировой войны.

Участники обсудят программу действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами входящих в СНГ  государств, которая разрабатывается по инициативе Туркменистана.

Ряд одобренных по итогам заседания документов будет внесен на рассмотрение Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ, уточнили в МИД.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов примет участие в заседании.




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