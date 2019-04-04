Стало известно, что обсудят в Москве министры иностранных дел стран СНГ

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. В повестку дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится в Москве пятого апреля, включены десять вопросов, сообщает МИД РФ.
Вопросы охватывают широкий спектр направлений взаимодействия в рамках СНГ. Министры обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, обсудят перспективы углубления многопланового сотрудничества в рамках содружества.
Участники обсудят программу действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами входящих в СНГ государств, которая разрабатывается по инициативе Туркменистана.
Ряд одобренных по итогам заседания документов будет внесен на рассмотрение Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ, уточнили в МИД.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов примет участие в заседании.