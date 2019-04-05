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Узбекистан и Туркмения: о чем договорились министры в Москве

Узбекистан и Туркменистан: о чем договорились министры в Москве

© МИД Узбекистана
Политика
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Главы МИД обеих республик обсудили взаимодействие в рамках председательства туркменской стороны в СНГ в 2019 году.

ТАШКЕНТ, 5 апр - Sputnik. Министры иностранных дел Узбекистана и Туркменистана Абдулазиз Камилов и Рашид Мередов в Москве обсудили взаимодействие в рамках председательства туркменской стороны в СНГ в 2019 году, сообщает в пятницу узбекистанский МИД.

Камилов и Мередов прибыли в Москву для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-участников СНГ 5 апреля.

"В ходе обмена мнениями по международной и региональной повестке дня отдельное внимание уделено взаимодействию в рамках председательства Туркменистана в СНГ в 2019 году", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным МИД, в 2018 году взаимный товарооборот вырос почти на 70% по сравнению с прошлым годом и превысил 300 миллионов долларов.Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений в различных областях, с удовлетворением отметив их динамичность.

Теги:
Туркменистан, Москва, МИД Узбекистана, Узбекистан



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