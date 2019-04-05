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Захарова: Донбасс не голосует на выборах президента Украины, но мир молчит

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Тема:
Президентские выборы на Украине (22)
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© Sputnik / Григорий Сысоев

Пресс-секретарь МИД России прокомментировала президентские выборы на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время еженедельного брифинга по актуальным вопросам внешней политики, дала экспертную оценку относительно президентских выборов на Украине. По ее словам, жителей Донбасса буквально "вычеркнули из состава Украины",так как избирательные участки не были открыты в пострадавшем от войны регионе.

Представитель МИД заявила, что данный поступок киевской власти носит огромную историческую ценность, а на Украине эту тему стараются не поднимать вообще.

Официальный представитель МИД также добавила, что ответственность за то, что часть населения Украины не может участвовать в президентских выборах, должна понести действующая власть в Киеве.

Подробнее смотрите в видео.

Тема:
Президентские выборы на Украине (22)
Теги:
Киев, Украина, Донбасс, Мария Захарова



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