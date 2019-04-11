Афганистану мир: Мирзиеев побеседовал со специальным представителем США

В ходе беседы была дана оценка состоянию и перспективам взаимодействия двух стран по урегулированию ситуации в Афганистане.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял Специального представителя Соединенных Штатов Америки по вопросам афганского примирения Залмая Халилзада, находящегося в Ташкенте с рабочим визитом. Об этом пишет пресс-служба главы государства.

Глава государства подчеркнул, что Узбекистан придает важное значение развитию традиционно добрососедских отношений с Афганистаном, выступает за скорейшее установление мира, обеспечение стабильности и практический вклад в экономическое восстановление этой страны.

Президент также отметил необходимость эффективной координации усилий международного сообщества в содействии запуску мирного политического процесса в Афганистане при главенствующей роли самих афганцев.

© Пресс-служба Президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял Специального представителя США по вопросам афганского примирения

Американский дипломат высоко оценил политику Узбекистана, направленную на оказание всесторонней помощи афганскому народу, в том числе путем продвижения важных социальных проектов.

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Залмай Халилзад выразил глубокую признательность Шавкату Мирзиееву за теплый прием и передал приветствия Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Государственного секретаря Майкла Помпео.

В заключение была подчеркнута обоюдная готовность к дальнейшему укреплению узбекско-американских отношений стратегического партнерства и расширению взаимодействия в вопросах афганского урегулирования в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в регионе.