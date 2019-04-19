Последний бой: на дебаты Зеленского и Порошенко пришли 22 тысячи человек

По словам очевидцев, на стадионе стоял сильный шум, так что участников дебатов почти не было слышно.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадион "Олимпийский" в Киеве посетили 22 тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

"По состоянию на 19.00 (21.00 по Ташкенту — ред.) в массовых мероприятиях на НСК "Олимпийский" участвуют 22 000 человек. Ситуация спокойная и контролируемая", - говорится в сообщении МВД Украины в Twitter в пятницу.

VALENTYN OGIRENKO Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе "Олимпийский" в Киеве

Ожидалось, что на дебаты придут около 60 тысяч человек.

© Sputnik / Стрингер Все по Гоголю: второй тур президентских выборов на Украине

Ранее Порошенко заявил , что ждет своего оппонента Зеленского 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, он также пригласил зрителей и телеканалы. Порошенко, приехав на стадион, заявил, что ждет своего оппонента до 15:00. Зеленский на дебаты так и не приехал.

Второй кандидат в свою очередь заявил, что намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля.

© Sputnik / Стрингер Дебаты кандидатов в президенты Украины

В "Олимпийском" оба кандидата вопреки прежней договоренности, выступали на одной сцене. И Порошенко, и Зеленский, несмотря на взаимные обвинения и резкие вопросы, с уважением отзывались друг о друге, не переходя на грубость. Оба призвали собравшихся и всех граждан Украины прийти 21 апреля и выбрать свое будущее. Сошлись позиции кандидатов в президенты и относительно необходимости остановить войну на Донбассе, однако действующий глава государства высказался куда радикальнее своего оппонента, в очередной раз продемонстрировав свою непримиримую позицию по отношению России и Крыма.

Завершились политические баталии под общее исполнение гимна Украины, который смешался с гулом толпы.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. В нем примут участие действующий глава государства Порошенко и лидер первого тура Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.