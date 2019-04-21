Миллиардные соглашения, концерт и экскурсия – как прошел визит главы Кореи

ТАШКЕНТ, 21 апр - Sputnik. Визит президента Республики Корея в Узбекистан завершился.

Напомним, глава Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в республику по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 18 апреля.

В день прибытия Мун Чжэ Ин посетил университет Инха в Ташкенте, где ознакомился с презентацией проекта по телемедицине, реализуемого при сотрудничестве Узбекистана и Южной Кореи.

Основные мероприятия визита состоялись 19 апреля в резиденции Куксарой.

Стороны обсудили перспективы расширения практического взаимодействия между Узбекистаном и Кореей в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической, культурно-гуманитарной сферах.

"По итогам переговоров на высшем уровне отношения между Узбекистаном и Южной Кореей поднялись на абсолютно новый этап в истории взаимоотношений - уровень особого стратегического партнерства", - сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

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В рамках визита достигнуты важные договоренности и подписаны соглашения на сумму более 12 миллиардов долларов.

Президент Кореи посетил Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана, где выступил с речью перед членами парламента.

Высокий гость посетил площадь Мустакиллик. Президенты Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин приняли участие в состоявшейся в Узэкспоцентре церемонии открытия Узбекско-южнокорейского бизнес-форума.

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Позже главы государств вместе с супругами приняли участие в концерте, организованном в честь визита во дворце международных форумов "Узбекистон" с участием узбекских и корейских мастеров искусств.

В субботу, 20 апреля, в Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия Дома корейской культуры и искусства. Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин вместе с супругами открыли этот дворец дружбы и культуры.

В этот день Мун Чжэ Ин прибыл в город Самарканд. Президенты в сопровождении супруг осмотрели исторические памятники Самарканда.

Пресс-служба президента Узбекистана Государственный визит Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Узбекистан

В воскресенье, 21 апреля, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин завершил визит в Узбекистан и отбыл из Самарканда на родину.