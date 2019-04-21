Миллиардные соглашения, концерт и экскурсия – как прошел визит главы Кореи

ТАШКЕНТ, 21 апр - Sputnik. Визит президента Республики Корея в Узбекистан завершился.
Напомним, глава Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в республику по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 18 апреля.
В день прибытия Мун Чжэ Ин посетил университет Инха в Ташкенте, где ознакомился с презентацией проекта по телемедицине, реализуемого при сотрудничестве Узбекистана и Южной Кореи.
Основные мероприятия визита состоялись 19 апреля в резиденции Куксарой.
Стороны обсудили перспективы расширения практического взаимодействия между Узбекистаном и Кореей в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической, культурно-гуманитарной сферах.
"По итогам переговоров на высшем уровне отношения между Узбекистаном и Южной Кореей поднялись на абсолютно новый этап в истории взаимоотношений - уровень особого стратегического партнерства", - сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
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В рамках визита достигнуты важные договоренности и подписаны соглашения на сумму более 12 миллиардов долларов.
Президент Кореи посетил Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана, где выступил с речью перед членами парламента.
Высокий гость посетил площадь Мустакиллик. Президенты Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин приняли участие в состоявшейся в Узэкспоцентре церемонии открытия Узбекско-южнокорейского бизнес-форума.
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Позже главы государств вместе с супругами приняли участие в концерте, организованном в честь визита во дворце международных форумов "Узбекистон" с участием узбекских и корейских мастеров искусств.
В субботу, 20 апреля, в Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия Дома корейской культуры и искусства. Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин вместе с супругами открыли этот дворец дружбы и культуры.
В этот день Мун Чжэ Ин прибыл в город Самарканд. Президенты в сопровождении супруг осмотрели исторические памятники Самарканда.
В воскресенье, 21 апреля, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин завершил визит в Узбекистан и отбыл из Самарканда на родину.