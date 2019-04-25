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Сергей Лавров на два дня прилетит в Ташкент

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
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Глава МИД РФ встретится с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым и своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Узбекистан, рабочий визит запланирован на 2-3 мая. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД РФ
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Глава внешнеполитического ведомства РФ встретится с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым и своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым.

Стороны проанализируют ход реализации масштабных договоренностей, которые были достигнуты по итогам государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан.

Кроме того, в ходе визита планируется обменяться мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, региональные и международные вопросы, в том числе ситуация в Афганистане, координация усилий по преодолению кризиса в этой стране.

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Теги:
МИД России, МИД Узбекистана, Сергей Лавров



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