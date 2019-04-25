Сергей Лавров на два дня прилетит в Ташкент

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Узбекистан, рабочий визит запланирован на 2-3 мая. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Россия и страны Центральной Азии обсудили вопросы безопасности региона

Глава внешнеполитического ведомства РФ встретится с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым и своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым.

Стороны проанализируют ход реализации масштабных договоренностей, которые были достигнуты по итогам государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан.

Кроме того, в ходе визита планируется обменяться мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, региональные и международные вопросы, в том числе ситуация в Афганистане, координация усилий по преодолению кризиса в этой стране.

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