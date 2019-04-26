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Современность и традиции: новое узбекское посольство в Китае - фото

Современность и традиции: новое узбекское посольство в Китае - фото

© УзА
Политика
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Тема:
Международный форум "Один пояс, один путь" в Пекине (7)
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Шавкату Мирзиёву, который сегодня посетил новое здание посольства, все понравилось.

ТАШКЕНТ, 26 апр - Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил новое здание посольства Узбекистана в Пекине во время рабочего визита в Китае, сообщае УзА.

Президент Узбекистан выразил удовлетворение: он отметил оформление здания в национальном стиле, а также заметил, что новое сооружение является воплощением высокого внимания китайской стороны к сотрудничеству с Узбекистаном.

Современность и традиции: новое узбекское посольство в Китае - фото
© УзА
Современность и традиции: новое узбекское посольство в Китае - фото

Примечательно, что новое здание строили ферганские мастера, которые работали на основе национальных традиций зодчества и современной архитектуры.

Современность и традиции: новое узбекское посольство в Китае - фото
© УзА
Современность и традиции: новое узбекское посольство в Китае - фото

Само посольство находится в одном из центральных деловых районов Пекина Чаоянг и соседствует с дипломатическими представительствами США, Франции, Японии, Индии, Малайзии и других стран.

На первом этаже расположены залы "Самарканд", "Бухара", "Хива" и "Коканд" для переговоров, деловых и культурных мероприятий, а айван у входа отражает национальные традиции и богатую самобытную культуру узбекского народа, пишет издание.

Современность и традиции: новое узбекское посольство в Китае - фото
© УзА
Современность и традиции: новое узбекское посольство в Китае - фото

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24-27 апреля будет находиться в Китае с рабочим визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Узбекский лидер примет участие в мероприятиях II Международного форума "Один пояс — один путь".

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На форум приедут более 40 глав государств и правительств, руководители международных и региональных организаций. Стороны обсудят вопросы экономического сотрудничества, продвижение "зеленой" экономики и инноваций, реализацию приоритетных инфраструктурных проектов в регионе.

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Планируется обговорить дальнейшее укрепление узбекско-китайского всестороннего стратегического партнерства, а также региональную и международную повестку. 

Тема:
Международный форум "Один пояс, один путь" в Пекине (7)
Теги:
посольство, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Китай, Китай, Узбекистан, Узбекистан



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