Шавкату Мирзиёву, который сегодня посетил новое здание посольства, все понравилось.

ТАШКЕНТ, 26 апр - Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил новое здание посольства Узбекистана в Пекине во время рабочего визита в Китае, сообщае УзА.

Президент Узбекистан выразил удовлетворение: он отметил оформление здания в национальном стиле, а также заметил, что новое сооружение является воплощением высокого внимания китайской стороны к сотрудничеству с Узбекистаном.

© УзА Современность и традиции: новое узбекское посольство в Китае - фото

Примечательно, что новое здание строили ферганские мастера, которые работали на основе национальных традиций зодчества и современной архитектуры.

© УзА Современность и традиции: новое узбекское посольство в Китае - фото

Само посольство находится в одном из центральных деловых районов Пекина Чаоянг и соседствует с дипломатическими представительствами США, Франции, Японии, Индии, Малайзии и других стран.

На первом этаже расположены залы "Самарканд", "Бухара", "Хива" и "Коканд" для переговоров, деловых и культурных мероприятий, а айван у входа отражает национальные традиции и богатую самобытную культуру узбекского народа, пишет издание.

© УзА Современность и традиции: новое узбекское посольство в Китае - фото

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24-27 апреля будет находиться в Китае с рабочим визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Узбекский лидер примет участие в мероприятиях II Международного форума "Один пояс — один путь".

Пекин опять победил. Три сюжета вокруг "Пояса и пути" >>

На форум приедут более 40 глав государств и правительств, руководители международных и региональных организаций. Стороны обсудят вопросы экономического сотрудничества, продвижение "зеленой" экономики и инноваций, реализацию приоритетных инфраструктурных проектов в регионе.

Мирзиёев поедет на форум "Один пояс – один путь": с кем встретится президент >>

Планируется обговорить дальнейшее укрепление узбекско-китайского всестороннего стратегического партнерства, а также региональную и международную повестку.