Уже на 2021 год намечено проведение первого раунда оценки с привлечением специалистов из ОАЭ.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. В Узбекистане в 2020 году запланирован запуск программы по оценке эффективности правительства, сообщает Министерство юстиции республики.

Группа "Эффективность правительства" (Government quality), которую возглавил министр юстиции Р. Давлетов, провела несколько рабочих сессий с коллегами из ОАЭ.

Узбекистан ознакомился с деятельностью Федерального ведомства по вопросам государственной службы, в том числе опытом внедрения системы KPI в госорганах и частных компаниях.

Министерство юстиции В 2020 году эксперты из ОАЭ проведут оценку правительства Узбекистана

Также были рассмотрены пять вызовов в сфере общественной безопасности — серьезные преступления, дорожные происшествия, уровень доверия населения, чувство безопасности граждан, пожарная безопасность - именно они определены в качестве основных индикаторов Министерства внутренних дел Дубая.

Как завершение встречи, был обсужден проект плана на краткосрочную и долгосрочную перспективу по направлению "Эффективность правительства".

"Достигнуто соглашение о проведении в июле, сентябре и ноябре текущего года тренингов для узбекской стороны по повышению качества государственного управления. На 2020 год запланирован полноценный запуск программы оценки эффективности правительства, его подразделений, государственных органов и их работников", - говорится в сообщении.

Уже на 2021 год намечено проведение первого раунда оценки с привлечением специалистов из ОАЭ.

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Напомним, в начале мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с министром энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейлем бин Мухаммадом аль-Мазруи.

Стороны обсуждали реализацию совместных проектов в энергетической и химической отрасли.

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В частности, речь шла о строительстве и модернизации электростанций, освоении новых месторождений и о глубокой переработке углеводородного сырья. Участники встречи также обсудили перспективы создания современных химических и агропромышленных предприятий, логистических центров. Затронули и тему инфраструктурных проектов в регионах Узбекистана.

Последний по срокам визит Шавката Мирзиеев в ОАЭ состоялся 24-28 марта этого года. По его итогам стороны договорились о реализации совместных проектов и соглашений более чем на 10 миллиардов долларов.