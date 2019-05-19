Абдулазиз Камилов встретился с помощником генсекретаря ООН

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. На Международном форуме выпускников МГИМО министр иностранных дел Узбекистана побеседовал с помощником Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енчей, сообщает МИД республики.

Беседа была посвящена реализации предыдущих договоренностей, которые были достигнуты в ходе переговоров Президента Шавката Мирзиёева и Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша в апреле в г.Пекине.

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Напомним, что ходе переговоров в Китае был создан Многопартнерский трастовый фонда для решения вопросов Приаралья. Многие государства уж заявили о выделении средств в фонд. На бывшем дне Аральского моря около 500 тыс. гектаров засажено защитными насаждениями, осуществлено свыше 500 проектов по развитию Приаральского региона.

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Напомним также, что Россия предложила себя в качестве наблюдателя в Международном фонде спасения Арала и надеется на поддержку стран региона.