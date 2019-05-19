14:00 19 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.74
  • EUR9501.05
  • USD8458.16
Поиск
Абдулазиз Камилов встретился с помощником генсекретаря ООН

Абдулазиз Камилов встретился с помощником генсекретаря ООН

© МИД Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
15 0 0

На Международном форуме выпускников МГИМО

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. На Международном форуме выпускников МГИМО министр иностранных дел Узбекистана побеседовал с помощником Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енчей, сообщает МИД республики.

Беседа была посвящена реализации предыдущих договоренностей, которые были достигнуты в ходе переговоров Президента Шавката Мирзиёева и Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша в апреле в г.Пекине.

Исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) Искандар Абдуллаев
Фото из архива проекта CAMP4ASB
Эксперт о спасении Арала: надо привлекать частный бизнес – фондов не хватит

Напомним, что ходе переговоров в Китае был создан Многопартнерский трастовый фонда для решения вопросов Приаралья. Многие государства уж заявили о выделении средств в фонд. На бывшем дне Аральского моря около 500 тыс. гектаров засажено защитными насаждениями, осуществлено свыше 500 проектов по развитию Приаральского региона.

Три моря, не считая Арала, и канал на троих: водные богатства Узбекистана>>>

Напомним также, что Россия предложила себя в качестве наблюдателя в Международном фонде спасения Арала и надеется на поддержку стран региона.

Теги:
Абдулазиз Камилов, ООН, ООН, Приаралье, Аральское море, Аральское море



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ярко и талантливо: в Ташкенте прошел танцевальный фестиваль "Мехржон"
Сергей Трубицын установил новый рекорд по силовому экстриму в Ташкенте
Стальные мускулы, воля к победе и человек-тягач: силовой экстрим в Ташкенте
Кем были пророки
Чем занимались пророки, упомянутые в Коране

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054