Мирзиёев и Назарбаев обсудили динамику двусторонних отношений

Мирзиёев выразил искреннюю признательность Назарбаеву за оказываемую поддержку и личный вклад в развитие и укрепление узбекско-казахстанских уз дружбы, добрососедства и многопланового сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили динамику двусторонних отношений и реализацию договоренностей, достигнутых между двумя странами, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В начале беседы Мирзиёев выразил искреннюю признательность Назарбаеву за оказываемую поддержку и личный вклад в развитие и укрепление узбекско-казахстанских уз дружбы, добрососедства и многопланового сотрудничества.

"Благодаря совместным усилиям за последние несколько лет традиционно тесные отношения между нашими странами вышли на качественно новый уровень, наполнились конкретным практическим содержанием", - говорится в сообщении.

Также лидеры уделили приоритетное внимание реализации договоренностей в торгово-экономической сфере, усилению кооперации на уровне ведущих предприятий и бизнеса в промышленности, энергетике, транспорте и других отраслях.

Назарбаев и Мирзиёев положительно оценили динамичный рост объемов и диверсификацию структуры взаимной торговли - в 2018 году товарооборот между странам превысил 3 миллиарда долларов, задача на ближайший период составляет не менее 5 миллиардов долларов.

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В ходе телефонного разговора была отмечена важность продолжения интенсивных межрегиональных контактов, нацеленных на эффективное использование широких экономических возможностей и большого потенциала в культурно-гуманитарной сфере, в том числе в рамках мероприятий года Казахстана в Узбекистане.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта в эфире республиканских телеканалов заявил, что с 20 марта прекращает свои полномочия в качестве главы республики, а их исполнение на оставшийся срок переходит к Токаеву, который до этого был председателем Сената (верхней палаты) парламента Казахстана. Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.