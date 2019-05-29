Президент Германии ознакомился с деятельностью института и наградил двух узбекистанцев.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, находящийся с визитом в Узбекистане,принял участие в церемонии открытия монумента Гёте, сообщает УзА.

Торжественная церемония прошла на новой площади перед Институтом Гёте в Ташкенте.

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"Почтение, оказываемое в Узбекистане образу Гёте, будет способствовать продолжению дружественных связей между нашими странами на новом этапе, дальнейшему укреплению культурно-просветительских связей", - сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

© УзА Президент Германии открыл памятник Гёте в Ташкенте

Также президент Германии ознакомился с деятельностью института Гёте в Ташкенте и наградил двух узбекистанцев – переводчика посольства Германии в Узбекистане Мукаррам Каримову и учителя немецкого языка Лидию Осину из города Маргилан орденом Bundesverdienstkreuz ("За заслуги перед Федеративной Республикой Германия").

Напомним, что главная цель института Гёте в Ташкенте заключается в обучении немецкому языку, развитии международного культурного сотрудничества. На сегодняшний день в языковых центрах института немецкому языку обучаются свыше 4 тысяч граждан нашей страны.

© УзА Президент Германии открыл памятник Гёте в Ташкенте

27 мая в Узбекистан с официальным визитом прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

В рамках визита предусмотрены встречи Франка-Вальтера Штайнмайера с представителями ведущих компаний и банков Узбекистана и ФРГ, институтов гражданского общества, посещение ряда промышленных предприятий и культурных заведений.

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Президент Германии посетит Хорезмскую область, встретится с профессорско-преподавательским составом и студентами Ургенчского государственного университета, а также ознакомится с историческими и архитектурными достопримечательностями города Хивы.