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Президент ФРГ прибыл в Узбекистан

Пресс-служба президента РУз
Политика
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Франк-Вальтер Штайнмайер встретится с представителями ведущих компаний и банков Узбекистана и ФРГ, институтов гражданского общества, посетит ряд промышленных предприятий и культурных заведений в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. В Узбекистан с официальным визитом прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает УзА.

Уже в аэропорту "Ташкент" президента встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. 

Франк-Вальтер Штайнмайер в отведенной для себя резиденции провел встречу с представителями действующих в Узбекистане германских институтов: Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ), Институт Гёте в Ташкенте, фонды имени Конрада Аденауэра и Фридриха Эберта, Германская служба академических обменов (DAAD).

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Сегодня, 28 мая, главы государств обсудят перспективы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие в рамках формата "Узбекистан – Европейский союз".

"Состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. По итогам переговоров будут подписаны соглашения, направленные на дальнейшее углубление двусторонних отношений в сферах экономики, финансов, образования, здравоохранения и охраны окружающей среды", - говорится в сообщении.

Также в рамках визита предусмотрены встречи Франка-Вальтера Штайнмайера с представителями ведущих компаний и банков Узбекистана и ФРГ, институтов гражданского общества, посещение ряда промышленных предприятий и культурных заведений.

Президент Германии посетит Хорезмскую область, встретится с профессорско-преподавательским составом и студентами Ургенчского государственного университета, а также ознакомится с историческими и архитектурными достопримечательностями города Хивы.

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Напомним, президент Германии прибыл в Узбекистан по приглашению Шавката Мирзиёева, который посетил Германию в январе. Глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер лично встретил узбекского лидера. Рядом с дворцом Бельвю был выстроен почетный караул, прозвучали государственные гимны двух стран.

В ходе визита Мирзиёев встретился с канцлером Ангелой Меркель, председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле, а также осмотрел здание парламента ФРГ, и ему показали надписи, оставленные бойцами из Ташкента в 1945 году.

Теги:
президент, Президент, визит, Германия, Германия, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Мирзиёев, Франк-Вальтер Штайнмайер



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