Дмитрий Медведев прилетел в Ташкент

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Ташкент, сообщает РИА Новости.

В аэропорту его встретили премьер-министр республики Абдулла Арипов и мэр столицы Джахонгир Артыкходжаев. Основные мероприятия визита запланированы на 30 мая.

© Sputnik / Екатерина Штукина Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом в Узбекистан

Ожидается, что завтра утром Дмитрий Медведев встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, после чего вылетит в Ургенч, где примет участие в первом заседании совместной комиссии на уровне премьеров. Такие заседания — новый формат двустороннего сотрудничества.

Визит Медведева в Узбекистан: переговоры, встречи и контракты >>>

На переговорах планируется обсудить взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также реализацию крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, на транспорте, в высоких технологиях и сельском хозяйстве.

Медведев и Арипов обсудят в Ташкенте проекты в энергетике >>>

Готовятся к подписанию совместные документы о сотрудничестве в различных областях.

Совместная комиссия на уровне глав правительств была создана в октябре прошлого года по итогам переговоров президентов России и Узбекистана для координации усилий по укреплению торгово-экономического сотрудничества.