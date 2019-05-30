Президент Германии завершил свой визит в Узбекистан

За время визита он посетил Хорезмскую область, где пообщался с профессорами-преподавателями и студентами Ургенчского государственного университета и осмотрел исторические памятники города Хивы.

ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Визит президента ФРГ в Узбекистана завершился - Франк-Вальтер Штайнмайер отбыл из Хорезма в Германию, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В ходе визита состоялись переговоры на высшем уровне в духе традиционной дружбы, открытости и взаимопонимания. Франк-Вальтер Штайнмайер встретился с представителями германских организаций, функционирующих в Узбекистане, принял участие в "круглом столе" деловых кругов двух стран, церемонии открытия памятника Иоганна Вольфганга Гёте и наградил двух узбекистанцев – переводчика посольства Германии в Узбекистане Мукаррам Каримову и учителя немецкого языка Лидию Осину из города Маргилан орденом Bundesverdienstkreuz ("За заслуги перед Федеративной Республикой Германия").

Президент Германии открыл памятник Гёте в Ташкенте >>

Также он посетил Хорезмскую область, где пообщался с профессорами-преподавателями и студентами Ургенчского государственного университета и осмотрел исторические памятники города Хивы.