Медведев прибыл в Ашхабад на заседание Совета глав правительств СНГ

ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Ашхабад, где в пятницу примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств (СНГ), сообщает РИА Новости.

Участники заседания собираются обменяться мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ.

"Основное внимание будет уделено обмену мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве независимых государств. Планируется принятие решений в таких областях, как инновации, защита прав на объекты интеллектуальной собственности, таможенное регулирование, фундаментальные научные исследования, музейное дело", - рассказал журналистам первый замглавы аппарата российского правительства Сергей Приходько в преддверии визита Медведева в Туркменистан.

По его словам, участники заседания в Ашхабаде собираются также принять решение о разработке долгосрочной Межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2030 года, нацеленной на создание условий для повышения глобальной конкурентоспособности экономик стран СНГ, а также повышения авторитета Содружества в качестве одной из мировых технологических площадок.

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В ходе переговоров также предполагается принять решения о внесении изменений в правила определения страны происхождения товаров, таможенного оформления, транзита и мониторинга товаров, перемещаемых через страны СНГ.

Напомним, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил Узбекистан с официальным визитом. В ходе поездки он обсудил реализацию совместных проектов с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым, а также со своим узбекским коллегой Абдуллой Ариповым.

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В ходе визита премьер-министр РФ встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также принял участие в заседании российско-узбекской межправительственной комиссии. По итогам встречи был подписан большой пакет двусторонних договоров, в том числе в экономической, образовательной и культурной сферах.

В частности, глава российского правительства заявил, что Москва и Ташкент уже в ближайшее время намерены довести уровень товарооборота с нынешних 4,5 миллиардов долларов до 10 миллиардов долларов.