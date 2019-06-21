Танзила Нарбаева стала спикером сената Олий Мажлиса

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. Танзила Нарбаева избрана спикером сената Олий Мажлиса, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Раннее она занимала должность заместителя премьер-министра Узбекистана и председателя Комитета женщин.

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Новое назначение было объявлено на начавшемся сегодня 20-м заседании Сената Олий Мажлиса.

Напомним, должность председателя верхней палаты парламента занимал Нигматилла Йулдошев, который указом президента Шавката Мирзиёева от 20 июня был назначен генеральным прокурором.

Вчера также законодательная палата Олий Мажлиса одобрила представленную премьер-министром кандидатуру Эльмиры Баситхановой на пост вице-премьера — председателя Комитета женщин Узбекистана.

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С 1 апреля в республике действует закон, согласно которому президент утверждает членов кабмина по представлению премьер-министра после одобрения Законодательной палатой.

Переизбрание Танзилы Нарбаевой на этот пост на ближайшие пять лет состоялось в декабре прошлого года. Впервые эту должность она заняла в декабре 2016 года — после перехода Эльмиры Баситхановой в Министерство здравоохранения.