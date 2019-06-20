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Эльмира Баситханова, заместитель министра здравохранения

Комитет женщин Узбекистана вновь возглавит Эльмира Баситханова

Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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Баситханова с декабря 2016 года работает заместителем министра здравоохранения.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Законодательная палата Олий Мажлиса одобрила представленную премьер-министром кандидатуру Эльмиры Баситхановой на пост вице-премьера — председателя Комитета женщин Узбекистана. Об этом сообщается на Telegram-канале Общенационального движения "Юксалиш".

В настоящее время комитет возглавляет Танзила Нарбаева.

"<...> депутаты одобрили по представлению премьер-министра Республики Узбекистан кандидатуру Эльмиры Иркиновны Баситхановой в качестве заместителя премьер-министра", — говорится в публикации.

С 1 апреля в республике действует закон, согласно которому президент утверждает членов кабмина по представлению премьер-министра после одобрения Законодательной палатой.

Баситханова в 2011-2016 годах уже занимала пост заместителя премьер-министра — председателя Комитета женщин. С декабря 2016-го работает заместителем министра здравоохранения.

Переизбрание Танзилы Нарбаевой на этот пост на ближайшие пять лет состоялось в декабре прошлого года. Впервые эту должность она заняла в декабре 2016 года — после перехода Эльмиры Баситхановой в Министерство здравоохранения.

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Теги:
кадровые перестановки, Танзила Нарбаева, Узбекистан, Комитет женщин Узбекистана



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