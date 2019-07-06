В Казахстане провели очередные переговоры по демаркации границ

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии провела ряд встреч с 1 до 5 июля 2019 года в Алматы, сообщает МИД Узбекистана.
Делегации из двух стран продолжили работу по подготовке проектов итоговых документов по демаркации межгосударственной границы. Комиссия согласовала конкретные сроки начала работ на отдельных участках межгосударственной границы.
Как сообщалось ранее, в городе Ургенч состоялась встреча между делегациями Узбекистана и Туркменистана, где поднимался этот вопрос. Также Узбекистан и Таджикистан согласовали график полевых работ по демаркации границы между странами, сообщает МИД Узбекистана. Очередная встреча делегаций двух стран по согласованию организационно-правовых вопросов демаркации узбекско-таджикской госграницы состоялась 11-17 апреля в Самарканде.