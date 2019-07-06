В Казахстане провели очередные переговоры по демаркации границ

Сейчас стороны работают над подготовкой итоговых документов. Комиссия согласовала конкретные сроки начала работ на отдельных участках межгосударственной границы.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии провела ряд встреч с 1 до 5 июля 2019 года в Алматы, сообщает МИД Узбекистана.

Делегации из двух стран продолжили работу по подготовке проектов итоговых документов по демаркации межгосударственной границы. Комиссия согласовала конкретные сроки начала работ на отдельных участках межгосударственной границы.

В результате переговоров главы делегаций подписали соответствующий протокол.

Как сообщалось ранее, в городе Ургенч состоялась встреча между делегациями Узбекистана и Туркменистана, где поднимался этот вопрос. Также Узбекистан и Таджикистан согласовали график полевых работ по демаркации границы между странами, сообщает МИД Узбекистана. Очередная встреча делегаций двух стран по согласованию организационно-правовых вопросов демаркации узбекско-таджикской госграницы состоялась 11-17 апреля в Самарканде.