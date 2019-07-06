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Пограничный столб. Таджикско-афганская граница.

В Казахстане провели очередные переговоры по демаркации границ

© Sputnik / Амир Исаев
Политика
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Сейчас стороны работают над подготовкой итоговых документов. Комиссия согласовала конкретные сроки начала работ на отдельных участках межгосударственной границы.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии провела ряд встреч с 1 до 5 июля 2019 года в Алматы, сообщает МИД Узбекистана.

Делегации из двух стран продолжили работу по подготовке проектов итоговых документов по демаркации межгосударственной границы. Комиссия согласовала конкретные сроки начала работ на отдельных участках межгосударственной границы.

Аждар Куртов
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Куртов: демаркация это всегда долгий и сложный процесс
В результате переговоров главы делегаций подписали соответствующий протокол.

Как сообщалось ранее, в городе Ургенч состоялась встреча между делегациями Узбекистана и Туркменистана, где поднимался этот вопрос.  Также Узбекистан и Таджикистан согласовали график полевых работ по демаркации границы между странами, сообщает МИД Узбекистана. Очередная встреча делегаций двух стран по согласованию организационно-правовых вопросов демаркации узбекско-таджикской госграницы состоялась 11-17 апреля в Самарканде.

Теги:
Комитет по охране государственной границы, нарушение границы, госграница, граница, границы, демаркация



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