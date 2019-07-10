Абдулла Арипов провел переговоры с Дмитрием Медведевым в Москве

Оба политика отметили, что ранее был выбран правильный курс развития отношений Узбекистана и РФ. В свою очередь, Медведев вспомнил о своей недавней поездке в Ташкент и сказал, что очень рад ответному визиту Арипова.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл с визитом в Россию, сообщает РИА Новости.

Арипов, в ходе разговора с российским коллегой Дмитрием Медведевым, заявил, что впечатлен системой управления с использованием современных информационных технологий процессами, которая внедрена в Московской области.

"Мы с вами стали часто встречаться и это хорошо. Это отражает динамику отношений между Россией и Узбекистаном, это отражает курс на более плотное экономическое сотрудничество, политическое взаимодействие", - сказал Медведев.

Оба политика отметили, что ранее был выбран правильный курс развития отношений Узбекистана и РФ. В свою очередь, Медведев вспомнил о своей недавней поездке в Ташкент и сказал, что очень рад ответному визит Арипова.

Медведев — Арипову: от обсуждения вопросов мы перешли к их реализации >>>

Также российский премьер передал теплые слова и пожелания президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Премьер-министра Узбекистана сопровождали министр экономики и промышленности Ботир Ходжаев, министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрат Садиков, посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов, первый замминистра энергетики Журабек Мирзамахмудов.

В переговорах Медведева и Арипова с российской стороны участвовали глава Минкомсвязи Константин Носков, заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, глава госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и директор департамента международного сотрудничества правительства РФ Эльмир Тагиров.

Ранее сообщалось, что Абдулла Арипов в рамках визита в Москву посетит павильон №66 на ВДНХ.