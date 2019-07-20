"Талибан" пока не приглашали на межафганскую встречу в Узбекистане

По данным СМИ, межафганская встреча пройдет через три или четыре недели в Самарканде.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Афганское движение "Талибан" пока не получало приглашение участвовать в межафганском диалоге в Узбекистане, но если получит, готово его рассмотреть, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя политофиса "Талибан" в Катаре Сухель Шахин.

Ранее телеканал 1TV со ссылкой на участников предыдущей конференции, прошедшей 7-8 июля в Катаре, сообщил, что межафганская встреча пройдет через три или четыре недели в Самарканде. Также источник сообщил телеканалу, что стороны подпишут предварительный мирный договор в течение следующих двух недель.

"Дата проведения встречи в Узбекистане еще не определена, но если мы получим приглашение от Узбекистана, то рассмотрим его", - сказал Шахин.

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Межафганская конференция в Дохе в Катаре прошла 7-8 июля. В двухдневной конференции приняли участие более 60 афганских представителей, включая членов радикального движения "Талибан". После долгих прений в ночь на 9 июля делегаты приняли итоговое заявление, в котором обязались свести до нуля потери среди гражданского населения Афганистана и обеспечить защиту образовательных и медицинских учреждений.