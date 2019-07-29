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Форум регионов Беларуси и Узбекистана открывается в Минске

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Политика
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Форум регионов между Беларусью и Узбекистаном проходит впервые.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Первый Форум регионов Беларуси и Узбекистана открывается в понедельник в Минске, сообщает Sputnik Беларусь.

Напомним, что форум регионов между Беларусью и Узбекистаном проходит впервые.

Президенты Узбекистана и Беларуси Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Мероприятия Форума начнутся в понедельник с проведения тематических секций: по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах.

Во вторник в рамках Форума состоится пленарное заседание, в котором предполагается участие четырех сотен человек с обеих сторон.

Предполагается, что Минск и Ташкент подпишут около 15 соглашений и контрактов.

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Делегацию Узбекистана на Форуме возглавит первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев.

От белорусской стороны в президиуме на Форуме будет работать спикер Совета Республики Михаил Мясникович.

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Форум регионов двух стран пройдет в преддверии первого официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Минск.

Теги:
Форум, форум, Минск, Ташкент, Ташкент, Беларусь, Узбекистан, Узбекистан



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