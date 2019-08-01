Лукашенко: Узбекистан и Беларусь связывает нечто большее, чем просто дружба

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран.

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко на переговорах с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым заявил, что Беларусь и Узбекистан всегда связывало нечто большее, чем просто дружественные отношения. Об этом сообщили в пресс-службе Мирзиёева. Лукашенко отметил, что насыщенная программа первого официального визита узбекского лидера в Беларусь — яркое тому подтверждение.

По его словам, Узбекистан совершил качественный прорыв в диверсификации экономики. Созданы новые отрасли — автомобилестроение, нефтегазохимия, производство сельхозтехники.

"Беларусь готова расширять сотрудничество с Узбекистаном на экономическом направлении путем реализации совместных инвестиционных проектов", — сказал белорусский лидер.

По его мнению, приоритетными направлениями взаимодействия должны стать углубление производственной кооперации и создание совместных предприятий, пишет Sputnik Беларусь. Основное внимание планируется уделить проектам в сельском хозяйстве, машиностроении, текстильной, кожевенной и пищевой промышленностях, фармацевтике. Также важно взаимодействие в области науки, цифровых технологий, образования, культуры и туризма.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев отметил, что за два года объемы товарооборота между странами выросли почти в четыре раза. Он подчеркнул, что нужно наращивать заданную динамику.

"Межправительственной комиссии следует глубоко проанализировать торговые потоки и подготовить конкретные предложения, как и за счет чего мы можем в разы увеличить товарооборот уже в ближайшие годы", — сказал президент.

Представители двух стран договорились подготовить и принять "дорожную карту" по реализации соглашений, подписанных в рамках прошедшего Форума регионов, налаживать прямые партнерские связи между поставщиками продукции, регулярно проводить бизнес-форумы и выставки.

Пресс-служба президента Узбекистана Президенты Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко продолжили переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран

Минск и Ташкент готовы также укреплять партнерство в борьбе с терроризмом, экстремизмом, контрабандой наркотиков, другими вызовами и угрозами современности.

Ранее Лукашенко высоко оценил сотрудничество с Узбекистаном: по его словам, за последние два года Минск и Ташкент "полностью перевернули" отношения.

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