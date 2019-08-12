Медведев – Арипову: мы часто встречаемся, и это хорошо

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил большое количество встреч в этом году со своим коллегой из Узбекистана Абдуллой Ариповым, назвав это залогом устойчивого развития отношений между двумя странами. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы в этом году с вами совсем часто встречаемся, что, наверное, хорошо — это залог устойчивого развития сотрудничества между Россией и Узбекистаном", — сказал Медведев во время встречи с Ариповым на полях первого Каспийского экономического форума в Туркменистане.
"Сегодняшнее мероприятие дает нам возможность пообсуждать не только темы, связанные с форумом, но и темы двустороннего сотрудничества, выполнение ряда решений, которые принимались на президентском и правительственном уровне, отдельные проекты в сфере инфраструктуры, высоких технологий и некоторые другие вопросы, которые являются актуальными для сегодняшней стадии развития российско-узбекистанского сотрудничества", — отметил глава российского правительства.
Арипов констатировал, что двустороннее сотрудничество вышло на новый уровень, и добавил, что товарооборот в январе-июле вырос на 15% и к концу года составит шесть миллиардов долларов.
Он напомнил, что недавно по инициативе правительства РФ был принят новый показатель НДС для импорта сельхозпродукции.
Напомним, в конце мая Медведев посетил Узбекистан с официальным визитом. Он встретился с президентом Шавкатом Мирзиёевым, а затем отправился в Ургенч для участия в заседании российско-узбекской межправительственной комиссии. По итогам встречи был подписан большой пакет документов в сфере образования, экономики, культуры, промышленности и здравоохранения. После деловых переговоров Медведев и Арипов отправились в Хиву и погуляли по Ичан-Кале.
Глава правительства Узбекистана нанес ответный визит в Москву в начале июля. Премьер-министры обсудили торговое, инвестиционное и культурно-гуманитарное сотрудничество. Кроме того, Арипов посетил павильон №66 на ВДНХ.
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