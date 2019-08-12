Медведев – Арипову: мы часто встречаемся, и это хорошо

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил большое количество встреч в этом году со своим коллегой из Узбекистана Абдуллой Ариповым, назвав это залогом устойчивого развития отношений между двумя странами. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы в этом году с вами совсем часто встречаемся, что, наверное, хорошо — это залог устойчивого развития сотрудничества между Россией и Узбекистаном", — сказал Медведев во время встречи с Ариповым на полях первого Каспийского экономического форума в Туркменистане.

"Сегодняшнее мероприятие дает нам возможность пообсуждать не только темы, связанные с форумом, но и темы двустороннего сотрудничества, выполнение ряда решений, которые принимались на президентском и правительственном уровне, отдельные проекты в сфере инфраструктуры, высоких технологий и некоторые другие вопросы, которые являются актуальными для сегодняшней стадии развития российско-узбекистанского сотрудничества", — отметил глава российского правительства.

Арипов констатировал, что двустороннее сотрудничество вышло на новый уровень, и добавил, что товарооборот в январе-июле вырос на 15% и к концу года составит шесть миллиардов долларов.

Он напомнил, что недавно по инициативе правительства РФ был принят новый показатель НДС для импорта сельхозпродукции.

"И мы очень надеемся, что узбекские производители сельхозпродукции этим воспользуются и будут предоставлять для российского рынка самые качественные и полезные продукты", — сказал премьер-министр Узбекистана.

Напомним, в конце мая Медведев посетил Узбекистан с официальным визитом. Он встретился с президентом Шавкатом Мирзиёевым, а затем отправился в Ургенч для участия в заседании российско-узбекской межправительственной комиссии. По итогам встречи был подписан большой пакет документов в сфере образования, экономики, культуры, промышленности и здравоохранения. После деловых переговоров Медведев и Арипов отправились в Хиву и погуляли по Ичан-Кале.

Глава правительства Узбекистана нанес ответный визит в Москву в начале июля. Премьер-министры обсудили торговое, инвестиционное и культурно-гуманитарное сотрудничество. Кроме того, Арипов посетил павильон №66 на ВДНХ.

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