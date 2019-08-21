Шавкат Мирзиёев определил вектор развития Каракалпакстана

Ранее президент заявлял, что в Каракалпакстане нельзя назвать достаточной работу по развитию промышленности и созданию рабочих мест.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. На совещании, прошедшем в Нукусе, Шавкат Мирзиёев определил пять приоритетных направлений по дальнейшему развитию Каракалпакстана. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Таким образом, первым направлением является развитие промышленности и организация крупных и малых производств.

Второе приоритетное направление - создание условий для роста и оказание поддержки бизнесу.

Кроме того, президент предложил внедрить передовые технологии в сельском хозяйстве и расширить ассортимент производства.

Что касается четвертого и пятого направления, то здесь усилия будут направлены на создание современной инфраструктуры и повышение уровня жизни населения Приаралья.

Также глава государства дал рекомендации по ориентированию каждого района и города на определенную отрасль с учетом их специфики и производственного потенциала.