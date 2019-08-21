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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время посещения Каракалпакстана

Шавкат Мирзиёев определил вектор развития Каракалпакстана

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Ранее президент заявлял, что в Каракалпакстане нельзя назвать достаточной работу по развитию промышленности и созданию рабочих мест.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. На совещании, прошедшем в Нукусе, Шавкат Мирзиёев определил пять приоритетных направлений по дальнейшему развитию Каракалпакстана. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера. 

Таким образом, первым направлением является развитие промышленности и организация крупных и малых производств.

Второе приоритетное направление - создание условий для роста и оказание поддержки бизнесу. 

© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Кроме того, президент предложил внедрить передовые технологии в сельском хозяйстве и расширить ассортимент производства.

Что касается четвертого и пятого направления, то здесь усилия будут направлены на создание современной инфраструктуры и повышение уровня жизни населения Приаралья.

Также глава государства дал рекомендации по ориентированию каждого района и города на определенную отрасль с учетом их специфики и производственного потенциала.

Теги:
развитие, совещание, Нукус, Республика Каракалпакстан, президент Узбекистана, Шавкат Мирзиёев



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