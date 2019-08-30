ОБСЕ впервые пришлет полноценную миссию на выборы в Узбекистан

ИК отмечает, что в отличие от предыдущих парламентских выборов, на которых участвовала ограниченная миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ из порядка 30 наблюдателей, на предстоящих предполагается присутствие около 300 человек.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Бюро по демократическим институтам и правам человек ОБСЕ впервые пришлет полноценную миссию на парламентские выборы в Узбекистан, сообщает пресс-служба ЦИК.

Голосование планируется провести в конце 2019 года.

На место в парламенте будут претендовать пять политических партий, официально зарегистрированных в стране.

Сейчас в Узбекистане функционируют Демократическая партия "Национальное возрождение", Народно-демократическая партия (НДПУ), Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеп), Социал-демократическая партия "Справедливость" и Экологическая партия.

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ЦИК отмечает, что в отличие от предыдущих парламентских выборов, на которых участвовала ограниченная миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ из порядка 30 наблюдателей, на предстоящих предполагается присутствие около 300 человек. По предварительным сведениям, миссия будет включать основную группу, а также 30 долгосрочных и 250 краткосрочных наблюдателей. В функции долгосрочных наблюдателей входит наблюдение за различными этапами избирательного процесса, в том числе в регионах, краткосрочных - в назначенном им районе в день выборов.

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Ранее ЦИК Узбекистана назвала преждевременным сообщение о дате очередных парламентских выборов в Законодательную палату парламента страны, сославшись на существующий порядок принятия решений об объявлении дня голосования.

ЦИК Республики заявила, что официального объявления даты голосования еще не было.

Информация о том, что выборы депутатов Олий Мажлиса пройдут 22 декабря этого года, появилась со ссылкой на председателя Центризбиркома Мирзо-Улугбека Абдусаломова. Кроме того, в комиссии уточнили, что выборы проводятся не по пропорциональной системе, а по мажоритарной. Выборы в Законодательную палату и местные Кенгаши проводятся на основе многопартийности по территориальным одномандатным избирательным округам.

В сообщении Центральной избирательной комиссии говорится, что в соответствии со статьей 36 Избирательного кодекса начало избирательной кампании по выборам депутатов Законодательной палаты и депутатов местных кенешей объявляется ЦИКом не менее чем за три месяца до истечения срока их полномочий.