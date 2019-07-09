Миссия ОБСЕ проследит за парламентскими выборами в Узбекистане

Бюро по демократическим институтам и правам человек при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе проведет свыше 20 встреч. Переговоры будут вестись с Центральной избирательной комиссией, парламентом, Верховным судом, министерствами и ведомствами и с лидерами политических партий.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Бюро по демократическим институтам и правам человек при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе даст экспертную оценку по ситуации в Узбекистане, а также будет наблюдать за подготовкой к выборам в парламент страны. Об этом сообщило Министерство иностранных дел республики.

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Как рассказали в ведомстве, первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов принял у себя начальника департамента по выборам БДИПЧ ОБСЕ Александра Шлыка.

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Делегация БДИПЧ ОБСЕ оценит предвыборную ситуацию и процесс подготовки к предстоящим в парламент Олий Мажлиса. В рамках переговоров будут выработаны предложения по наблюдению за грядущими выборами, которые состояться

БДИПЧ ОБСЕ проведет свыше 20 встреч. Переговоры будут вестись с Центральной избирательной комиссией, парламентом, Верховным судом, министерствами и ведомствами и с лидерами политических партий.

Ближайшие выборы в Узбекистане планируется провести в конце 2019 года – пять политических партий будут бороться за 150 мест в законодательной палате страны. Предыдущие выборы в парламент состоялись в декабре 2015 года.