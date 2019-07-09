Миссия ОБСЕ проследит за парламентскими выборами в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Бюро по демократическим институтам и правам человек при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе даст экспертную оценку по ситуации в Узбекистане, а также будет наблюдать за подготовкой к выборам в парламент страны. Об этом сообщило Министерство иностранных дел республики.
Алламжонов ответил на призыв ОБСЕ прекратить блокировку интернет-СМИ >>>
Как рассказали в ведомстве, первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов принял у себя начальника департамента по выборам БДИПЧ ОБСЕ Александра Шлыка.
Узбекистан принимает участие в сессии ОБСЕ >>>
Делегация БДИПЧ ОБСЕ оценит предвыборную ситуацию и процесс подготовки к предстоящим в парламент Олий Мажлиса. В рамках переговоров будут выработаны предложения по наблюдению за грядущими выборами, которые состояться
Ближайшие выборы в Узбекистане планируется провести в конце 2019 года – пять политических партий будут бороться за 150 мест в законодательной палате страны. Предыдущие выборы в парламент состоялись в декабре 2015 года.