Прибыль, НДС и ставки: проект нового Налогового кодекса Узбекистана

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. На портале СОВАЗ опубликован проект Налогового кодекса Узбекистана.

Как отмечается, главная цель проекта — помочь добросовестным налогоплательщикам, а также выявить уклоняющихся от исполнения налоговых обязательств.

Как следует из документа, специальные налоговые режимы отменены для рынков, сельскохозяйственных товаропроизводителей, адвокатских бюро и фирм, а также лиц, осуществляющих гастрольно-концертную деятельность.

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Количество налоговых процедур и обязательных платежей тоже сокращено, хотя количество статей существенно увеличилось. Это сделано с целью уменьшить количество спорных ситуаций применения налогового законодательства на практике.

Отмечается, что большая часть изменений направлена на усиление защиты прав и законных интересов добросовестных налогоплательщиков.

Предпринимателям

Субъектам предпринимательства обеспечат "нейтральность" влияния налога на добавленную стоимость на финансово-хозяйственную деятельность за счет возмещения "отрицательной" суммы налога из бюджета. Также вводится единовременный зачет НДС при приобретении объектов основных средств, включая и объекты недвижимости.

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Более того, налогоплательщики смогут применить единовременные амортизационные вычеты при приобретении технологического оборудования или объектов недвижимости и отменяются справки по авансовым платежам по налогу на прибыль. Их будут рассчитывать только крупные налогоплательщики.

При продаже товара, работ или услуг ниже себестоимости налог взиматься не будет.

Налоговый контроль

Налоговые органы понесут повышенную ответственность за неправомерное начисление налогов или применение финансовых санкций, несвоевременный возврат излишне уплаченных предпринимателями сумм налогов. Налогоплательщики будут получать средства за каждый день просрочки.

Законопроект предусматривает новый порядок проведения налогового контроля, успешно использующегося в мировой практике.

Отмечается, что принятие кодекса в новой редакции позволит еще больше приблизить налоговую систему Узбекистана к международным стандартам, сделать ее проще и понятнее для национальных и иностранных инвесторов, обеспечив при этом высокий уровень защиты прав законопослушных налогоплательщиков.

С полным текстом документа вы можете ознакомиться по ссылке.