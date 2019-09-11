ООН поможет Узбекистану в подготовке к выборам в парламент

Стороны обсудили основные направления проекта по оказанию материально-технической помощи в организации выборов в стране.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Программа развития ООН поможет Узбекистану в подготовке к выборам в законодательную палату парламента, сообщает пресс-служба ЦИК.

Специалист по оказанию помощи в проведении выборов офиса ПРООН в Брюсселе Дан Малинович встретился с председателем ЦИК Узбекистана Мирза-Улугбеком Абдусаломовым.

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Стороны обсудили основные направления проекта по оказанию материально-технической помощи в организации выборов в стране.

В частности, первый этап проекта предусматривает привлечение международных экспертов для оказания консультаций работникам ЦИК. Эксперт также примет участие в правовой подготовке организаторов выборов и повышении квалификации представителей СМИ в сфере освещения избирательных процессов.

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На втором этапе проекта в 2020-2021 годах предусматривается осуществление материально-технической поддержки процессов регистрации и голосования избирателей, укрепления институционального потенциала ЦИК.

На место в парламенте будут претендовать пять политических партий, официально зарегистрированных в стране.

Сейчас в Узбекистане функционируют Демократическая партия "Национальное возрождение", Народно-демократическая партия (НДПУ), Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеп), Социал-демократическая партия "Справедливость" и Экологическая партия.

Ранее сообщалось, что Бюро по демократическим институтам и правам человек ОБСЕ впервые пришлет полноценную миссию на парламентские выборы в Узбекистан.