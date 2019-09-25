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Мирзиёев обсудил права человека со спецдокладчиком ООН

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Стороны отметили укрепляющееся партнерство Узбекистана и ООН. Главной темой встречи стало обсуждение работы по защите прав человека.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Президент Узбекистана встретился со специальным докладчиком Совета ООН по правам человека по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саяном, сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны отметили укрепляющееся партнерство Узбекистана и ООН. Главной темой встречи стало обсуждение работы по защите прав человека.

© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Отмечалось, что визиты Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна и специального докладчика по вопросу о свободе религии Ахмеда Шахида сформировали дорожные карты, направленные на обеспечение гарантий прав и свобод человека, а также расширение международного диалога в этом направлении.

На сегодняшний день Узбекистан является участником более 70 международных документов в области прав человека, десять из них заключено с Организацией Объединенных Наций.

Рукопожатие
© Sputnik / Тигран Меграбян
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Одной из ключевых задач в рамках Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах является обеспечение независимости судей и адвокатов посредством внедрения международных стандартов в судебно-правовую сферу.

В частности, в республике сформирован Высший судейский совет, а также внедрена практика назначения судей на длительные сроки. 

Сейчас особое внимание уделяется обеспечению независимости и укреплению роли адвокатов, повышается роль Палаты адвокатов.

Теги:
права человека, права, Совет по правам человека ООН, ООН, ООН



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