Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. На сайте Белого дома США опубликована распечатка июльского телефонного разговора президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.

Ранее демократы, контролирующие палату представителей Конгресса США, объявили о начале процедуры импичмента действующего Трампа. Они считают, что глава государства во время того разговора с Зеленским пригрозил приостановить финансовую помощь Киеву, если не будет начато расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына. Байден — вероятный соперник Трампа на предстоящих выборах.

Судя по опубликованной расшифровке, в беседе с украинским коллегой Трамп заявил, что "было бы здорово", если бы тот изучил "дело Байдена", пишет РИА Новости. Зеленский же пообещал ему, что новый генеральный прокурор Украины рассмотрит эту ситуацию. Он добавил, что расследования будут проведены, и попросил Трампа предоставить дополнительную информацию по "делу Байдена". Речь об оказании финансовой помощи Украине со стороны США во время разговора, исходя из предоставленных данных, не шла.

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Ранее СМИ писали, что Трамп остановил выделение денег Киеву в обмен на расследование деятельности сына кандидата в президенты от республиканцев Джо Байдена на Украине. Сам американский лидер эти предположения сразу отрицал.