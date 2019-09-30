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Делегация Узбекистана примет участие в похоронах экс-президента Франции

© REUTERS / Charles Platiau/ File Photo
Политика
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Делегацию возглавит министр иностранных дел Абдулазиз Камилов. Похороны пройдут сегодня, 30 сентября.

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. Делегация Узбекистана примет участие в похоронах бывшего президента Франции Жака Ширака, сообщает МИД.

Представительство возглавит министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, а сами похороны пройдут сегодня, 30 сентября.

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Напомним, бывший президент Франции Жак Ширак скончался 26 сентября. Политику было 86 лет.

Жак Ширак родился 29 ноября 1932 года в Париже. Возглавлял Францию с 1995 по 2007 годы. Также дважды становился премьер-министром республики и три раза избирался мэром Парижа.

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В 2007 году Ширака на посту президента сменил Николя Саркози.

Политик написал нескольких книг, в частности "Франция: время выбора" (1978), "Проблеск надежды" (1978), "Новая Франция" (1994), "Франция для всех" (1995), мемуары "Президентские годы" (2011) и другие.

Теги:
президент, Президент, похороны, МИД Узбекистана, МИД Узбекистана, Абдулазиз Камилов, Франция, Франция, Париж



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