Матвиенко рассказала подробности визита Шавката Мирзиёева в Россию

В ходе визита готовится к подписанию 12 новых межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Валентина Матвиенко рассказала о том, что планируется во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию в феврале 2020 года, сообщает РИА Новости.

"Мы сейчас серьезно готовимся к визиту президента Узбекистана, который должен состояться в начале февраля следующего года, работаем над его наполнением. В ходе визита готовится к подписанию 12 новых межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений", - сказала Матвиенко на встрече с председателем Сената Узбекистана Танзилой Нарбаевой.

Матвиенко уточнила, что в рамках визита пройдет первый гуманитарный российско-узбекистанский форум.

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Напомним, о том, когда Шавкат Мирзиёев отправится в Россию, вчера, 1 октября, рассказал первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев на четвертом заседание российско-узбекского Делового совета.

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В рамках визита Валентины Матвиенко в Узбекистан предусмотрено подписание меморандума о сотрудничестве между Институтом проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе и Аналитическим правовым управлением Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.