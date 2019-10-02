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Председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева

Нарбаева: договариваться должны не только президенты

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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На сегодняшний день регулярно встречаются не только главы министерств и ведомств, но и представители парламента. Однако необходимо укреплять и межрегиональные связи.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Председатель Сената Узбекистана Танзила Нарбаева на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко обратила внимание на необходимость укрепления межрегиональных связей, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Нарбаева заявила, что президенты России и Узбекистана начали новую эру во взаимоотношениях двух стран.

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На сегодняшний день регулярно встречаются не только главы министерств и ведомств, но и представители парламента. Однако необходимо укреплять и межрегиональные связи. По словам председателя Сената, регулярные встречи должны проходить не только между президентами, но и между хокимами и губернаторами РФ и Узбекистана.

"Соединить регионы и депутатов - очень важная задача", - заявила Нарбаева.

Уже сейчас парламенты обеих стран начнут совместно проводить масштабную аналитическую работу: новые инициативы решат многие проблемы.

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Председатель Сената напомнила, что нельзя забывать и про социальную сферу: образование, медицина и культура - тоже важные направления сотрудничества. Уже сейчас в Узбекистане открыты филиалы многих российских вузов.

"Для реализации стратегии и реформ в Узбекистане необходимо сотрудничество с зарубежными партнерами. В России мы видим надежного и верного друга, который многое делает для качественной совместной работы", - отметила Нарбаева.

По ее словам, визит Валентины Матвиенко - начало нового этапа сотрудничества между странами. Еще во время приезда Владимира Путина в Узбекистан были подписаны соглашения более чем на 27 миллионов долларов. И такие инициативы требуют строгого парламентского контроля, подытожила спикер.

Теги:
Узбекистан, россия, Россия, сотрудничество, Валентина Матвиенко, региональное отделение, президент, Президент, Танзила Нарбаева



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