Нарбаева: договариваться должны не только президенты

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Председатель Сената Узбекистана Танзила Нарбаева на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко обратила внимание на необходимость укрепления межрегиональных связей, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Нарбаева заявила, что президенты России и Узбекистана начали новую эру во взаимоотношениях двух стран.
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На сегодняшний день регулярно встречаются не только главы министерств и ведомств, но и представители парламента. Однако необходимо укреплять и межрегиональные связи. По словам председателя Сената, регулярные встречи должны проходить не только между президентами, но и между хокимами и губернаторами РФ и Узбекистана.
"Соединить регионы и депутатов - очень важная задача", - заявила Нарбаева.
Уже сейчас парламенты обеих стран начнут совместно проводить масштабную аналитическую работу: новые инициативы решат многие проблемы.
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Председатель Сената напомнила, что нельзя забывать и про социальную сферу: образование, медицина и культура - тоже важные направления сотрудничества. Уже сейчас в Узбекистане открыты филиалы многих российских вузов.
"Для реализации стратегии и реформ в Узбекистане необходимо сотрудничество с зарубежными партнерами. В России мы видим надежного и верного друга, который многое делает для качественной совместной работы", - отметила Нарбаева.
По ее словам, визит Валентины Матвиенко - начало нового этапа сотрудничества между странами. Еще во время приезда Владимира Путина в Узбекистан были подписаны соглашения более чем на 27 миллионов долларов. И такие инициативы требуют строгого парламентского контроля, подытожила спикер.