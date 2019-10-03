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Представители МВД России посетили Ташкент

© ГУВД г. Ташкента.
Политика
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Отмечается, что впервые в истории между Главным управлением внутренних дел Ташкента и МВД Российской Федерации был подписан меморандум о взаимопонимании.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Делегации МВД Российской Федерации находится с официальным визитом в Ташкенте, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

Представители делегации провели переговоры с заместителем министра внутренних дел Узбекистана, начальником ГУВД Ташкента Рустамом Джураевым.

Отмечается, что впервые в истории между Главным управлением внутренних дел Ташкента и МВД Российской Федерации был подписан меморандум о взаимопонимании.

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Стороны планируют укрепить и расширить сферы сотрудничества правоохранительных органов столиц двух дружественных государств. Предусмотрено также углубление совместных действий в деле противодействия таким видам транснациональных преступлений, как торговля людьми, незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и терроризм.

В составе делегации в столицу Узбекистана прибыли помощник министра внутренних дел РФ полковник полиции Ирина Волк и представители подразделений, ответственных за связи со средствами массовой информации и общественностью.

Теги:
Ташкент, Ташкент, МВД России, МВД, МВД



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