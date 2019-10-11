Цифровая экономика и безопасность: концепция Узбекистана как председателя СНГ

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Власти Узбекистана разработали концепцию своего председательствования в СНГ в 2020 году, заявил заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте республики Санжар Валиев на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций.
По его словам, планируется провести более 60 мероприятий.
Он также напомнил, что в 2008 году была принята первая такая концепция, рассчитанная до 2020 года.
В роли председателя СНГ Узбекистан большую роль вопросам экономического развития в рамках Содружества, заявил Валиев. В частности, планируется обновить договор о зоне свободной торговли.
"Мы предлагаем дополнить документ созданием зоны свободной торговли услугами", — уточнил замдиректора ИСМИ.
Кроме того, в планах — развитие такого нового подхода во взаимодействии, как цифровая экономика.
На пресс-конференции Валиев также ответил на вопрос по поводу возможности вступления Узбекистана в ЕАЭС и рациональности данного шага. Он отметил, что СНГ и ЕАЭС — платформы, которые не подменяют и не дублируют друг друга. Содружество Независимых Государств — более широкоформатная организация, в рамках которой каждая страна выбирает тот формат сотрудничества, который является для нее наиболее удобным. А Евразийский экономический союз сконцентрирован на вопросах торгово-экономического взаимодействия, его цели и задачи — достижение интеграции, создание единого рынка товаров, услуг, финансов, облегчение передвижения рабочей силы.