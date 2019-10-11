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Цифровая экономика и безопасность: концепция Узбекистана как председателя СНГ

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
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Сегодня в Ашхабаде прошел саммит СНГ. На нем было решено, что следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Ташкенте 16 октября 2020 года, председательствовать в СНГ в 2020 году будет Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Власти Узбекистана разработали концепцию своего председательствования в СНГ в 2020 году, заявил заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте республики Санжар Валиев на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций. 

По его словам, планируется провести более 60 мероприятий.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).
© Sputnik / Алексей Дружинин
Мирзиёев назвал четыре приоритета Узбекистана в качестве председателя СНГ
"Документ разрабатывается уже пару лет и будет носить стратегический характер, он рассчитан на перспективу до 2030 года. И сейчас Узбекистану выпадает роль возглавить усилия по доработке нового плана", — отметил Валиев.

Он также напомнил, что в 2008 году была принята первая такая концепция, рассчитанная до 2020 года.

В роли председателя СНГ Узбекистан большую роль вопросам экономического развития в рамках Содружества, заявил Валиев. В частности, планируется обновить договор о зоне свободной торговли. 

"Мы предлагаем дополнить документ созданием зоны свободной торговли услугами", — уточнил замдиректора ИСМИ. 

Кроме того, в планах — развитие такого нового подхода во взаимодействии, как цифровая экономика.

Государственные флаги стран ЕАЭС
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Ташкент исследует ЕАЭС
В целях обеспечения безопасности будет сделан акцент на сотрудничестве правоохранительных органов, пограничных структур и других организаций, призванных противодействовать вызовам и угрозам, которые стоят перед государствами.

На пресс-конференции Валиев также ответил на вопрос по поводу возможности вступления Узбекистана в ЕАЭС и рациональности данного шага. Он отметил, что СНГ и ЕАЭС — платформы, которые не подменяют и не дублируют друг друга. Содружество Независимых Государств — более широкоформатная организация, в рамках которой каждая страна выбирает тот формат сотрудничества, который является для нее наиболее удобным. А Евразийский экономический союз сконцентрирован на вопросах торгово-экономического взаимодействия, его цели и задачи — достижение интеграции, создание единого рынка товаров, услуг, финансов, облегчение передвижения рабочей силы. 

Теги:
Экономика, политика, Узбекистан, СНГ



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