РАТС ШОС разыскивает более 6,6 тыс. человек, подозреваемых в экстремизме

С целью обмена информацией между спецслужбами стран ШОС разработана таблица учета иностранных боевиков-террористов, куда внесены данные в отношении более 4,5 тысячи лиц.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Более 6,6 тысячи человек включены в Единый разыскной реестр Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) за совершение преступлений или по подозрению в экстремизме и терроризме, заявил директор Исполкома РАТС ШОС Джумахон Гиесов, пишет РИА Новости.

Гиесов 15-17 октября принял участие в совещании руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов-партнеров ФСБ России в Сочи.

"Одним из важных аспектов работы РАТС ШОС является взаимодействие в осуществлении розыска граждан, причастных к террористической и экстремистской деятельности. В целях содействия решению данной задачи в Исполнительном комитете РАТС ШОС создан и систематически обновляется Единый разыскной реестр, в который включено более 6,6 тысячи лиц указанной категории", - сообщил Гиесов.

Глава Исполкома РАТС отметил, что с целью обмена информацией между спецслужбами стран ШОС разработана таблица учета иностранных боевиков-террористов, куда внесены данные в отношении более 4,5 тысячи лиц.

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Также действует перечень из более 115 террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территориях государств-членов ШОС, сообщил Гиесов. В частности, в этот перечень вошли "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ), "Исламское движение Восточного Туркестана", "Хизб-ут-Тахрир аль Ислами" (запрещена в РФ), "Партия исламского возрождения Таджикистана", "Ансоруллох".

Напомним, в Ташкенте 1-2 ноября состоится заседание Совета глав правительств государств - членов ШОС.

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В ходе предстоящего мероприятия планируется рассмотреть вопросы реализации договоренностей, достигнутых на последних заседаниях руководителей и глав правительств государств ШОС, расширения нормативно-правовой базы торгово-экономического сотрудничества в рамках организации.